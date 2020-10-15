Тихонов: Слепову с его опытом непростительно совершать такие промашки

https://static.news.ru/photo/d658c704-0eeb-11eb-8747-fa163e074e61_660.jpg Алексей Слепов Фото: slepovalexey/instagram.com

Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что биатлонист Алексей Слепов пропустил три допинг-теста.

Новость не очень приятная, но продолжаем повторять, то, что у нас было с Маргаритой Васильевой и ещё двумя биатлонистами. Сколько эта безголовость может продолжаться? Почему не подсказали тренеры. Хотя Слепов опытный спортсмен, ему непростительно совершать такие промашки, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, российский биатлонист, трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, представляющий команду Санкт-Петербурга Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трёх допинг-тестов в течение одного календарного года.

Ранее NEWS.ru также сообщал, что российская биатлонистка Екатерина Глазырина не попала в состав сборной России по итогам контрольных стартов в Тюмени, хотя выполнила все условия для участия в гонках на Кубке IBU. Причиной её невключения в состав могли стать два пропущенных допинг-теста в течение одного календарного года. После печально известного случая с Маргаритой Васильевой, стоившего женской сборной России квоты на сезон-2019/2020, тренерский штаб сборной и руководство СБР не хотят рисковать.