Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о причинах, по которым больше не вернётся на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).
Я не сумасшедший! В России возглавить могут только такие, как Драчёв. Скажите, чем я не устраивал, если мы были лучшие?! Дали деньги Чудову, Черезову, Ростовцева подключили. И они объявили Тихонову бойкот — я сразу подал в отставку, — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».
Ранее Тихонов раскритиковал руководство Международной федерации биатлона (IBU) из-за ситуации, которая произошла на чемпионате мира с российским биатлонистом Александром Логиновым, писал NEWS.ru.