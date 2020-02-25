Александр Тихонов Александр Тихонов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о причинах, по которым больше не вернётся на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).

Я не сумасшедший! В России возглавить могут только такие, как Драчёв. Скажите, чем я не устраивал, если мы были лучшие?! Дали деньги Чудову, Черезову, Ростовцева подключили. И они объявили Тихонову бойкот — я сразу подал в отставку, — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».

Ранее Тихонов раскритиковал руководство Международной федерации биатлона (IBU) из-за ситуации, которая произошла на чемпионате мира с российским биатлонистом Александром Логиновым, писал NEWS.ru.

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