Я не сумасшедший! В России возглавить могут только такие, как Драчёв. Скажите, чем я не устраивал, если мы были лучшие?! Дали деньги Чудову, Черезову, Ростовцева подключили. И они объявили Тихонову бойкот — я сразу подал в отставку, — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».