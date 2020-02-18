https://static.news.ru/photo/f75152cc-525e-11ea-a9af-fa163e074e61_660.jpg Доротея Вирер Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал победу Доротеи Вирер в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

Мы с супругой давно за неё болеем, ещё тогда, когда она в юниорах выступала. Интересная, весёлая, всегда хорошо выглядящая. К тому же у себя дома она должна была порадовать, — рассказал Тихонов корреспонденту NEWS.ru.

Также Тихонов отметил, что итальянцы великолепно организовали проведение чемпионата мира и превзошли в этом всех, а российских болельщиков стало меньше из-за допинговых скандалов и слабых результатов.

Как писал NEWS.ru, российские биатлонистки не попали в первую десятку индивидуальной гонки.