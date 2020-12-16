Олимпийский чемпион Тихонов посчитал мягким наказание России за допинг

https://static.news.ru/photo/ef6f084a-407b-11eb-8037-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о признании РусАДА не соответствующим антидопинговому кодексу на ближайшие два года.

Все помнят от мала до велика и руководители, которые уже давно на пенсии о том, что 10–15 лет назад я со всех трибун предупреждал, что мы доживём до великого позора. Даже называл лабораторию, людей, кто виновен в этом, и никто не отреагировал. Считаю, что это ещё лёгкое наказание для нас. За такие допинговые дела нас имели право отстранить на четыре года и не допускать вообще до участия в Олимпийских играх, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Также прославленный спортсмен посчитал наказание закономерным и отметил, что спортивные федерации и депутаты-спортсмены способствовали этому своими действиями и бездействиями.

В лёгкой атлетике развалили всю федерацию и платим огромные штрафы, были дисквалифицированы в тяжёлой атлетике. В биатлоне тоже штрафы и лишение статуса, и при этом вернули ту команду, которых ото всюду выгнали и во время работы которой было более 20 допинговых случаев. Поэтому расплата закономерна. Но никто из наших думских олимпийцев так и не поднял вопрос о допинге на самом высоком уровне, — отметил Тихонов.

Как писал NEWS.ru, президент Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Объединённого мира борьбы (UWW) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение CAS, по которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских играх под национальным флагом.