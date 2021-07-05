Тихонов объяснил, почему биатлонистке запретили кульбит с винтовкой

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил, почему Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российской биатлонистке Евгении Павловой делать фирменный кульбит с винтовкой при уходе с огневого рубежа.

Не дай бог у Жени останется один патрон, и может случиться несчастье. Я перед стрельбой, когда у меня винтовка не заряжена, освобождал левый ремень, правой рукой брал за основание ложи. Приклад шёл вверх, ствол взлетал, делая пол-оборота, и стрелковый ремень у меня был уже на левой руке. Я делал это перед стрельбой, и всем очень нравился этот кульбит, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

По его словам, это очень красиво, но не дай бог патрон останется в патроннике и произойдёт беда, поэтому Павловой нужно переучиваться.

Ранее стало известно, что Евгения Буртасова, более известная по выступлениям под фамилией Павлова, сообщила в соцсетях, что ей придётся отказаться от фирменного трюка — надевания винтовки за спину после стрельбы с раскручиванием её на 360 градусов. Такое требование выдвинули перед ней сотрудники IBU во время последнего этапа Кубка мира прошлого сезона в Эстерсунде.