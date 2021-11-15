Тихонов о предложении убрать Россию из спорта: болванство и неадекватность

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Александр Тихонов жёстко раскритиковал вице-премьера Польши Петра Глиньского за предложение отстранить Россию и Белоруссию от международных спортивных соревнований. В ответ известный в прошлом атлет посоветовал польскому политику провериться у психиатра. Его слова приводит «Газета.Ru».

Ни один умный человек такого бы не сказал. Вице-министру Польши надо провериться у психиатра. При чём здесь миграция и спорт? Думаю, что спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, поэтому так и бесятся, — заявил Тихонов.

По его словам, озвучивая подобные заявления, правительство Польши преследует определённые корыстные цели. Тихонов выразил мнение, что поведение Глиньского обусловлено попыткой «что-то выторговать».

Я понимаю там сказать про спортивные вещи: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. А смешивать миграцию со спортом — болванство и неадекватность, — заключил прославленный биатлонист.

Тихонов является одним из самых титулованных спортсменов в истории биатлона. На его счету четыре золотые и одна серебряная медаль Олимпийских игр, а также 11 побед на чемпионатах мира.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на предложение вице-премьера Польши Петра Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от участия в спортивных соревнованиях. Милонов, в частности, назвал польского политика нецензурными словами.