Тихонов назвал тренера, которому он бы доверил сборную России по биатлону

https://static.news.ru/photo/c9929300-a717-11eb-b6ed-96000091f725_660.jpg Леонид Гурьев Фото: rusbiathlon/vk.com

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов назвал тренера, который мог бы возглавить сборную России по биатлону.

Хоть про Леонида Гурьева говорят разное, но я бы вернул этого тренера. Это человек слова и дела. Сказал, что вот такие объёмы и задачи, — все выполняют. Если сбор начинается с первого числа, то значит, первого числа все должны быть на месте, — рассказал Тихонов NEWS.ru.

Также легендарный биатлонист заявил, что если спортсмен не соблюдает дисциплину, опаздывает на сборы, не хочет готовиться в сборной и выполнять установки тренера, он должен быть изгнан из команды и отбираться в состав на общих основаниях. Тихонов также призвал спонсоров не оказывать поддержки таким спортсменам.

Полностью интервью с Тихоновым читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».