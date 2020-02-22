Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с обысками в номерах Александра Логинова и Александра Касперовича.
Не надо видеть в этом политическую подоплёку. Мы этого заслужили. У Касперовича была чужая аккредитация. Мы всегда составляли списки личных тренеров и использовали квоту международной федерации. Сейчас СБР никого из личных тренеров не аккредитовал, а потому они изыскивали любую возможность помочь товарищам. Это вина СБР и прежде всего Драчёва, чьи действия привели к этой ситуации, - рассказал Тихонов спецкору NEWS.ru
Также Тихонов отметил, что обыски полиции проводились и в отелях спортсменов, а уж раз Россия преуспела в допинге больше всех в биатлоне, то должна быть к этому готова.
Как сообщал NEWS.ru, олимпийский комитет России обеспокоен обысками в расположении россиян на чемпионате мира по биатлону.
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