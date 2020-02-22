https://static.news.ru/photo/15325f3c-5581-11ea-9851-fa163e074e61_660.jpg Александр Тихонов Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Четырёхкратный олимпийский чемпион, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов рассказал, что главный тренер национальной сборной Анатолий Хованцев попросил не выдавать аккредитации личным наставникам биатлонистов.

Насколько мне известно, Хованцев попросил Драчёва, чтобы личных тренеров не подпускали к спортсменам на чемпионате мира. При мне в СБР, наоборот, всегда составлялись списки личных тренеров, и все они были аккредитованы. Во всей этой ситуации на 150% виновато руководство СБР, — цитирует Тихонова РИА Новости.

Ранним утром 22 февраля итальянские полицейские пришли обыскивать одну из гостиниц Антхольца, где разместились российские биатлонисты. Причиной, как сообщил NEWS.ru глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, послужило обращение Международного союза биатлонистов (IBU), в котором было сказано, что тренер Логинова Александр Касперович скрывается под чужой аккредитацией и провозит на ЧМ запрещённые препараты.