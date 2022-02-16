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Тихонов поблагодарил Экхофф за то, что она похоронила норвежскую команду

Биатлонист Тихонов заявил, что
12:37, 16 февраля 2022
Тихонов поблагодарил Экхофф за то, что она похоронила норвежскую команду Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил NEWS.ru прокомментировал серебряную медаль сборной России в женской эстафета на Олимпийский играх в Пекине. Он отметил, что наши биатлонистки показали достойный результат, в то время как норвежка Тириль Экхофф похоронила собственную команду. 

Очень достойный результат. Медали не обсуждаются, медалям радуются. Но нужно поблагодарить норвежку Тириль Экхофф. Никто не ожидал, что такая великолепная спортсменка может выдать два штрафных круга и похоронить всю команду. Они, конечно, были бы лидерами. Но что произошло то произошло. Это биатлон. Мы могли претендовать на золото, отрыв был небольшой. Но серебро — тоже хороший результат, — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

В составе российский команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Россиянки использовали семь дополнительных патронов на огневых рубежах, а Мироновой пришлось зайти на штрафной круг. От первого места наши биатлонистки отстала на 12 секунд.

Для российской команды эта награда стала четвёртой в биатлоне. Ранее россияне добились бронзы в смешанной эстафете, мужской эстафете и гонке преследования у мужчин, где третьим к финишу пришёл Эдуард Латыпов.

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