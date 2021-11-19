The Times: в Великобритании задумались о бойкоте Олимпиады-2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон изучает возможность дипломатического бойкота предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Причиной подобного шага может быть названа «ситуация с правами человека в Китае», сообщает The Times.

Издание отмечает , что по вопросу о том, надо ли Лондону бойкотировать Олимпиаду на дипломатическом уровне, сейчас идёт «активная дискуссия» в британском правительстве. За такой бойкот выступает глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Первыми о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, заговорили в Белом доме. Американский президент Джо Байден подтвердил, что его администрация изучает данный вопрос.

Ранее стало известно, что в Кремле негативно относятся к возможному дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер Владимир Путин получил приглашение посетить церемонию открытия соревнований.