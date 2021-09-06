Теперь — тренер: Плющенко начал сезон с мощных побед юниоров

После того, как Алёна Косторная и Александра Трусова вернулись обратно к Этери Тутберидзе, казалось, что тренерским надеждам Плющенко пришёл конец. Однако начало сезона показало, что это не так. Пока в юниорских соревнованиях ученикам двукратного олимпийского чемпиона нет равных. Неужели Плющенко-тренера раньше времени сбросили со счетов?

Плющенко впервые громко заявил о своих тренерских амбициях с приходом в «Ангелы» учениц Тутберидзе Трусовой и Косторной. Правда, за бесконечной чередой скандалов и интриг, в которые был активно вовлечён двукратный олимпийский чемпион, оценить его тренерский потенциал, работу всей академии было непросто. Да и те нечастые успехи его учеников неизбежно связывали с «багажом Тутберидзе» (речь, конечно, о призовых местах Трусовой). Впрочем, всё это было в прошлом сезоне. В этом, кажется, ситуация начала меняться.

Начиная с первых турниров сезона ученики бывшего прославленного фигуриста не знают поражений. Ему даже удалось вернуть на прежний уровень одну из перспективных одиночниц отечественного фигурного катания. Но давайте обо всё по порядку.

Первая серьёзная победа

Пару недель назад на первенстве Москвы победу одержала Анастасия Зинина. Подопечная двукратного олимпийского чемпиона обошла и Захарову из «Хрустального», и одну из ярких юниорок Софью Самоделкину. Впрочем, по-настоящему серьёзную победу Плющенко принёс другой фигурист. Кирилл Сарновский выиграл четвёртый этап юниорского Гран-при в соревнованиях юношей.

Несмотря на не очень удачный прокат в короткой программе, в произвольной фигурист смог реабилитироваться — он чисто исполнил номер и гарантировал себе первое место. Примечательно, что Сарновский не сделал в произвольной ни одного квада, в отличие от своих соперников. К счастью для спортсмена, это не стало преградой к верхней ступени пьедестала.

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Триумф у девушек

Однако в Кошице порадовал Плющенко не только Кирилл. Очень удачно выступили на юниорском Гран-при в Словакии российские одиночницы. По итогам соревнований первые четыре места забили за собой наши фигуристки, из которых золото и серебро разделили ученицы двукратного олимпийского чемпиона.

После короткой программы в Кошице лидировала Софья Муравьёва. Проникновенное, а главное чистое исполнение номера позволило ей набрать 72,52 балла и опередить свою одногруппницу Веронику Жилину. Разрыв между фигуристками был небольшой — всего лишь один балл. Если бы Ника решилась в короткой на тройной аксель, расклад сил перед произвольной мог бы быть другим, но Жилина предпочла поберечь силы для второго дня соревнований.

И не прогадала. Её произвольная стала настоящим украшением турнира. Верника в одной программе исполнила целых три квада, два из которых шли в каскаде (второй каскад был вообще во второй половине программы): четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, каскад четверной тулуп — двойной тулуп. Стоит отметить, что на фоне сложной техники не западала и компонентная часть программы. И это очень важно.

Естественно, противопоставить что-то такому сумасшедшему техническому набору было очень тяжело. Муравьёва без четверных в произвольной не смогла приблизиться к Жилиной — второе место. Отстала и Аделия Петросян, выступающая в группе Этери Тутберидзе. Бывшая одногруппница Жилиной из-за помарок в короткой и произвольной программах расположилась только на третьей строчке.

Спасение Жилиной

Первое место Жилиной с чистыми и качественными прокатами в обеих программах — это не просто хороший результат, а настоящий успех. Особенно если брать во внимание прошлый сезоном. После перехода в группу Евгения Плющенко результаты фигуристки резко пошли на спад. Настолько всё было плохо, что даже Косторная с её потерянным трикселем рядом не стояла. 12-е место на юниорском чемпионате России, последнее место в финале юниорского КР — эти результаты явно не соответствовали уровню и потенциалу талантливой девочки.

Виновного в спаде Жилиной, как нетяжело догадаться, нашли сразу. Все стрелы полетели в Евгения Плющенко. По мнению многих болельщиков, именно он загубил юный талант. Ника пришла к нему с набором прыжков ультра-си (да, всё, что Ника показала на ЮГП, было освоено в группе Тутберидзе), в статусе одной из перспективных фигуристок своего возраста, а он не смог всё это сберечь — такая была риторика в прошлом году.

По юниорскому этапу Гран-при можно понять, что от прошлогодней Ники не осталось и следа. Не осталось и следа и от прошлогоднего Плющенко. Он не гонится за громкими именами (по крайней мере пока), более внимателен к работе с действующими учениками академии, помогает некоторым спортсменам выйти из кризиса (как в случае с Жилиной). Как итог, его ученики уже сейчас побеждают на важных международных стартах. Сегодня — это юниоры. А завтра ими могут стать фигуристы основной сборной России.

Так что Плющенко в игре. И теперь, кажется, по-серьёзному.

К слову, Мария Бутырская уверена, что в скором времени у Евгения Плющенко появятся свои собственные чемпионы.

Не могу понять, почему такое отношение к Жене. Он — Олимпийский чемпион. У него огромный багаж знаний. Трудится он умеет. Если он увлёкся, если ему нравится эта работа, то у него всё получится. Молодым спортсменам заниматься с Олимпийским чемпионом — это столько знаний сразу. Здорово, что есть результаты. Здорово, что идут ученики. Надо немного потерпеть и будут свои собственные, хорошие чемпионы, — сказала Бутырская.

Да будет так!