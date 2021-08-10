Темнокожий украинский депутат заступился за Магучих после фото с Ласицкене

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной рады Жан Беленюк встал на защиту легкоатлетки Ярославы Магучих, которую раскритиковали после фото с российской коллегой Марией Ласицкене. Его слова приводит сайт телеканала «Наш».

Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Магучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я однозначно против этого, — сказал Беленюк.

Спортсмен добавил, что Магучих отпраздновала успех с Ласицкене, потому что находилась в состоянии эйфории. Беленюк, ставший олимпийским чемпионом Токио, считает, что украинская делегация должна была заранее проинструктировать спортсменов, как те или иные их действия могут повлиять на информационное пространство.

28-летняя Ласицкене в субботу, 7 августа, выиграла золотую медаль в прыжках в высоту, показав результат 2,04 метра. Магучих оказалась третьей и завоевала бронзу. Позднее в соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.

После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины.