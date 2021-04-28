Посадить могут: Утяшева рассказала о трудностях работы с детьми в США

https://static.news.ru/photo/298c6de6-a815-11eb-96fa-96000091f725_660.jpg Ляйсан Утяшева Фото: liasanutiasheva/instagram.com

Бывшая гимнастка, двукратная чемпионка Европы Ляйсан Утяшева рассказала о трудностях работы с детьми в США. Её слова приводит Forbes.

Когда я давала мастер-классы, девушки на обед могли пить сладкую газировку и есть бургеры. Но невозможно что-то сказать подростку или ребёнку, очень много разных законов, которые я не знала. И когда я аккуратненько сказала одной девочке: «Пожалуйста, ты можешь завтра не приносить гамбургер с этой сладкой водой, потому что это твой вес, тебе будет тяжело, это нагрузка на твоё сердце», — она ответила, что придёт с адвокатом, потому что я запрещаю ей есть, — сказала Утяшева.

По её словам, в России слово тренера — закон, а в Штатах — нет, в этом и заключается разница.

Как ты на законодательном уровне можешь запретить ребёнку, например, есть или ещё что-то в такой стране, как Америка. Тебя либо посадят, либо уволят, либо какие-то штрафы на тебя наложат, либо тебя назовут неполиткорректной, — добавила она.

35-летняя Утяшева — жена российского актёра и юмориста Павла Воли. 12 января она с юмором отреагировала на слухи о третьей беременности, написав в Instagram одно слово: «Ржу». 22 апреля Утяшева оформила страховку на случай гибели Воли.