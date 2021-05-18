https://static.news.ru/photo/35320e40-b7e1-11eb-bfe8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила, почему у неё нет детей. Её слова приводит Eurosport со ссылкой на телепрограмму «Судьба человека».

Я хотела, но плохо этим вопросом занималась. Но, знаете, я не убивалась по этому поводу, потому что меня всегда окружали дети. Потом думала, что я, пожалуй, сделала что-то неправильно, что могла бы осчастливить мужа. Нужно было этим вопросом заниматься серьёзнее и гораздо раньше, лет в 18, — сказала Тарасова.

74-летний тренер также добавила, что, смотря на детей своих подруг, она живёт спокойнее.

В той же программе Тарасова заявила, что олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко нельзя назвать тренером.

16 мая Тарасова, ныне прикованная к инвалидной коляске, призналась, что хочет прыгать на скакалке, но уже не может встать. Причины — проблемы с суставами и боли в спине. Из-за этого она «сломана» и мало работает.