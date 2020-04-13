Татьяна Навка рассекретила, кого считает примером в свои 45

https://static.news.ru/photo/a42b8a3a-7d7f-11ea-8cba-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что не боится своего возраста. Она берёт пример с 64-летней матери, которая до сих пор активно занимается спортом.

Мама занималась гимнастикой, пока не вышла замуж. Вот это — пример для подражания, особенно женщинам в возрасте, которые не верят в себя, — отметила олимпийская чемпионка.

Спортсменка подчеркнула, что каждая женщина может найти себя в любом возрасте. Для этого не нужно иметь талант или шикарную фигуру. По её словам, представительницы прекрасного пола должны ставить себе цели исходя из своих желаний и идти к ним, передаёт ТАСС.

Ранее Навка рассказала о своём самочувствии на карантине. После того как она побывала на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, спортсменка не отмечает у себя никаких признаков болезни, писал NEWS.ru.