Татальный скандал: домогательства и взятки в российском фристайле

Чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина опубликовала открытое письмо через газету «Спорт-Экспресс». В нём 21-летняя фристайлистка раскритиковала работу федерации и тренерского штаба. Спортсменка пожаловалась на отсутствие врача в команде, сорванную подготовку к Олимпиаде и препятствия к заключению личных спонсорских контрактов. NEWS.ru разбирается в ситуации.

Анастасия Таталина хотя ещё и совсем юная, но отлично зарекомендовавшая себя спортсменка на международном уровне. Россиянка в 2021 году выиграла чемпионат мира в дисциплине «биг-эйр». Причём она стала первой россиянкой, которая выиграла в этом виде программы. На Олимпиаде-2022 Анастасия заняла 10-е место в биг-эйре, но стала четвёртой в слоупстайле, заявив, что ей занизили оценки. Завершила сезон Таталина победами в этих дисциплинах на чемпионате России.

Сейчас спортсменка выразила свои претензии не международным организациям, а Федерации фристайла России (ФФР). По мнению Таталиной, чиновники прикладывают недостаточно усилий для развития этого спорта в стране. Претензии спортсменки можно заключить в следующие тезисы:

У спортсменов не всегда есть возможность тренироваться из-за плохого состояния трасс.

В национальной команде с 2018 года нет врача.

Старший тренер Никита Васильев после победы спортсменки на чемпионате мира в прошлом году потребовал у неё половину от заработанного гонорара. После отказа тренерский штаб и ФФР объявили Анастасии бойкот, из-за чего была сорвана подготовка к Олимпиаде в Пекине.

За всю спортивную карьеру Таталиной ни разу не оказал помощь её спортивный регион.

Федерация препятствовала заключению контрактов с личными спонсорами.

Анастасия Таталина AP/TASS

Масла в огонь подлила и мама спортсменки, которая заявила, что Васильев не только требовал с дочери деньги, но и делал различного рода непристойные предложения.

Нахождение спортсменки в опале подтверждает то, что на сайте федерации и в социальных сетях нет ни одного упоминания о Таталиной с 2021 года, кроме непосредственно результатов. Вероятно, последней каплей для спортсменки стало переизбрание действующего президента Алексея Курашова на свой пост. Это означало, что никаких изменений в хозяйстве в лучшую сторону не предвидится.

В ФФР ответили на претензии Таталиной в отдельном сообщении, заявив, что ничего подобного быть не могло. Все обвинения 21-летней фристайлистки не только голословны, но и аморальны. Однако на её сторону встал не только личный тренер Евгений Серов, но и самый успешный в истории России фристайлист Вик Уайлд, который подтвердил всё изложенное спортсменкой.

Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности, — написал Уайлд.

В этой связи обращение Таталиной напрямую к министру спорта России Олегу Матыцину выглядит логичным. Даже если Анастасия могла где-то сгустить краски, сам факт того, что одну из лучших спортсменок России довели до такого состояния, говорит только о непрофессионализме федерации, которая не смогла решить этот конфликт ранее. Трудно поверить, что в ФФР могли о нём не знать и не догадываться.

Без Анастасии российский фристайл потеряет свою главную боевую единицу в двух дисциплинах, поскольку после такой критики она рискует остаться без стартов даже в России.

В поведении Таталиной можно было бы заподозрить желание сменить спортивное гражданство на фоне скандала, но это крайне маловероятно, поскольку Кубок мира стартует только в ноябре, а к этому времени всех российских спортсменов могут допустить к соревнованиям. Форсировать скандал в такой ситуации было бы просто неразумно и недальновидно, как и писать письмо на имя министра спорта РФ. К тому же за Таталину вступился Уайлд. И пока ни один из спортсменов не сказал, что Анастасия всё придумала.

Отсюда складывается впечатление, что чиновники ФФР действительно себе многое позволяли, что теперь предстоит выяснить Олегу Матыцину, который взял это дело под свой личный контроль.