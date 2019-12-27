https://static.news.ru/photo/4a0cef90-2883-11ea-9469-fa163e074e61_660.jpg Момир Тасич Фото: ЖБК

Сербский специалист Момир Тасич утверждён на должности главного тренера женского баскетбольного клуба «Динамо» (Курск).

Помощником главного тренера стал Андрей Рузанов, сообщает пресс-служба курской команды. Также в новый штаб команды вошли тренер по ОФП Марко Дрекалович и скаут Денис Кандалов, ранее уже работавший в «Динамо».

38-летний Тасич работает в структуре «Динамо» с 2014 года. Под его руководством «Динамо» на домашней площадке обыграло екатеринбургский УГМК со счётом 84:71 в финале Кубка России. Перед этим Тасич возглавлял «Динамо-Фарм». В настоящий момент серб также является старшим тренером резервной сборной России U20.

Ранее испанский специалист Роберто Иньигес покинул пост главного тренера «Динамо» (Курск), писал NEWS.ru.