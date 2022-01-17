Тарасову выписали из больницы после третьей подряд госпитализации

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписалась из больницы и продолжит лечение дома, сообщает «Р-Спорт». 74-летний специалист была госпитализирована 11 января.

Я дома. Продолжаю лечиться, делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь, — сказала Тарасова.

Об ухудшении здоровья тренера стало известно в ноябре. У неё начались сильные головные боли, из-за чего ей пришлось отменить поездку на Гран-при России в Сочи. В декабре Тарасову дважды клали в больницу.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дэвид Лис выразил сомнение, что причиной госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стало высокое давление. Как он сказал, освещение данного события производилось не лучшим образом.