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Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что будет скучать по соревнованиям с россиянкой Алиной Загитовой, которая решила приостановить карьеру.

Я очень удивлена. Мы соревновались друг с другом, поэтому есть часть меня, которая будет по-настоящему скучать по ней, — цитирует Кихиру The Mainichi. Такое же мнение выразила и другая японка...