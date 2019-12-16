Заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания на Первом канале из-за предвзятости к отдельным спортсменам. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org.
Мы, налогоплательщики, хотим за наши деньги получать качественный контент с профессионалами, знающими своё дело и болеющими за всех наших фигуристов, а не избранных по списку, озвучивая это в прямом эфире, — говорится в петиции.
Также предлагают пригласить в качестве комментаторов Инну Гончаренко, Юлию Липницкую, Елену Ильиных или Максима Транькова в качестве соведущих Александра Гришина.
Ранее NEWS.ru писал, что любители фигурного катания требуют отстранить Ягудина от комментирования фигурного катания на телевидении из-за оскорблений спортсменов.
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