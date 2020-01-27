https://static.news.ru/photo/47d11308-4126-11ea-bfd2-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на критику спортивного директора немецкой федерации Удо Дёнсдорфа, который считает, что юный возраст российских спортсменок, выступающих в элите фигурного катания, не идёт спорту на пользу.

Результаты немецких спортсменов по сравнению с временами Великой Ютты Мюллер мизерные! Если возраст разделят, то им будет ещё хуже. Они будут проигрывать во всех возрастах. С большим перевесом. Зависть — это большой грех, — цитирует Тарасову Sport24.

Как писал NEWS.ru ранее, российская фигуристка Алёна Косторная выиграла проходящий в Австрии чемпионат Европы. Она набрала в сумме 240,81 балла. Серебряную медаль завоевала Анна Щербакова с 237,76 балла. Татьяна Тарасова оценила выступление Щербаковой, заявив, что та сделала лутц-тулуп 4-3 «лучше любого мужика».