Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру. Пока, видимо, не получается перейти этот пубертат. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе. Она же сказала, что у неё уже всё есть, и у неё действительно есть абсолютно все звания, — цитирует Тарасову РИА Новости.