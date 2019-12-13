Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру на год.
Все когда-то уходят, тем более она приостанавливает карьеру. Пока, видимо, не получается перейти этот пубертат. И ничего в этом такого нет. Для одного человека завоевать олимпийскую медаль и медаль чемпионата мира — это мало, для другого человека иначе. Она же сказала, что у неё уже всё есть, и у неё действительно есть абсолютно все звания, — цитирует Тарасову РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала решение своей подопечной Алины Загитовой, которое касается её карьеры. Специалист отметила, что решение спортсменки не является неожиданным.
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