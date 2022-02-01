Тарасова высказалась об украинском фигуристе, давшем интервью на английском

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию с украинским фигуристом Иваном Шмуратко, который ответил по-английски на вопрос, заданный на русском языке. В инциденте, произошедшем во время встречи с представителями СМИ перед началом Олимпиады в Пекине, Тарасова не увидела ничего противоестественного. Её слова приводит «Спорт-Экспресс».

А что в этом такого? Вы же знаете, что их президент издал указ, чтобы они не разговаривали по-русски. Если к нашему спортсмену подойдут и попросят говорить по-украински, он же тоже не будет на нём говорить, — сказала Тарасова.

Она добавила, что россияне тоже смогут использовать только свой национальный язык, а также английский, так что в ответе Шмуратко нет никаких проблем.

Пресс-конференция в столице Поднебесной прошла 31 января. Перед началом беседы журналисты уточнили, на каком языке спортсмен будет отвечать, на что он выбрал английский. Когда корреспондент «Матч ТВ» по-русски спросил о рекомендациях касательно общения на русском языке, фигурист по-английски ответил, что это вопрос вне его полномочий.

24 января сообщалось, что Министерство спорта и молодёжи Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля.