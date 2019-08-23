https://static.news.ru/photo/5947b64e-c59a-11e9-87e6-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что рано завершившую карьеру олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую не удалось оградить от негативного влияния.

Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать, — сказала Тарасова РИА Новости .

По ее мнению, тренеру спортсменки Этери Тутберидзе не удалось оградить свою подопечную от влияния, потому что «этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остаётся на это никаких сил».

Ранее Тарасова рассказала о недовольстве людьми, которые критикуют показательный номер Елизаветы Туктамышевой, писал News.ru.