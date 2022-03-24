Тарасова раскритиковала выигравшую короткую программу на ЧМ японку

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала выступление японки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию. По словам Тарасовой, фигуристка в короткой программе продемонстрировала прокат двадцатилетней давности, а российские спортсменки обошли бы её с лёгкостью, сообщает «РБК Спорт».

Среди тех, кто катался, японка была лучшая. Но у нас есть опыт Олимпийских игр, если бы наши девочки вышли на лёд, у нее бы не было шансов на первое место. Она все сделала чисто, но это прокат двадцатилетней давности, — заявила Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию стартовал во французском городе Монпелье 23 марта. Турнир продлится до 27 марта. По итогам короткой программы в женских соревнованиях первое место занимает японка Каори Сакамото: она набрала за прокат 80,32 балла.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Причина такого шага — военная операция России на территории Украины.