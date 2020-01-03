https://static.news.ru/photo/62e85706-2f69-11ea-9455-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Anatoly Lomokhov/ Russian Look/Global Look Press

Мэтр отечественного фигурного катания Татьяна Тарасова пришла на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Заслуженный тренер СССР вручила букет цветов олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая исполняет в нём главную роль.

Букет для принцессы Леи — Алины Загитовой, — говорится в сообщении Тарасовой, которое она разместила на своей странице в Instagram.

Команда Этери Тутберидзе, у которой тренировалась Загитова, прежде обвиняла Тарасову в нелюбви к фигуристке. Однако уже в одном из первых комментариев под постом мэтра любители этого вида спорта указали, что считали нападки на неё несправедливыми: «Адекватные фанаты Алины понимают, что Татьяна Анатольевна никогда не была против Алины. Что Татьяне Анатольевне не нравится действительно, так это скорее система Этери Георгиевны, а не сами фигуристки».

Другие пользователи соцсети комментировали поступок Тарасовой в том же духе: «Татьяна Анатольевна, спасибо вам огромное! Я всегда говорила, что вы всех уважаете фигуристов!», «Какая же вы крутая! Невзирая на нападки!», «Чудесный букет для чудесной девушки», «Татьяна Анатольевна, вы великая», «Браво! Все пушки — молчать!», «Этой женщине можно преклоняться, особенно за Ягудина», «Крутой контент, Татьяна Анатольевна. Неожиданно и трогательно», «Вот как говорится — и все точки над i расставлены».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в коттеджном посёлке под Ковровом во Владимирской области. Её выступление в парк-отеле «Доброград» будет примечательно тем, что состоится на льду природного озера. Продюсером шоу выступает призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.