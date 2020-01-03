Мэтр отечественного фигурного катания Татьяна Тарасова пришла на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Заслуженный тренер СССР вручила букет цветов олимпийской чемпионке Алине Загитовой, которая исполняет в нём главную роль.
Букет для принцессы Леи — Алины Загитовой, — говорится в сообщении Тарасовой, которое она разместила на своей странице в Instagram.
Команда Этери Тутберидзе, у которой тренировалась Загитова, прежде обвиняла Тарасову в нелюбви к фигуристке. Однако уже в одном из первых комментариев под постом мэтра любители этого вида спорта указали, что считали нападки на неё несправедливыми: «Адекватные фанаты Алины понимают, что Татьяна Анатольевна никогда не была против Алины. Что Татьяне Анатольевне не нравится действительно, так это скорее система Этери Георгиевны, а не сами фигуристки».
Другие пользователи соцсети комментировали поступок Тарасовой в том же духе: «Татьяна Анатольевна, спасибо вам огромное! Я всегда говорила, что вы всех уважаете фигуристов!», «Какая же вы крутая! Невзирая на нападки!», «Чудесный букет для чудесной девушки», «Татьяна Анатольевна, вы великая», «Браво! Все пушки — молчать!», «Этой женщине можно преклоняться, особенно за Ягудина», «Крутой контент, Татьяна Анатольевна. Неожиданно и трогательно», «Вот как говорится — и все точки над i расставлены».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алина Загитова станет хедлайнером ледового шоу в коттеджном посёлке под Ковровом во Владимирской области. Её выступление в парк-отеле «Доброград» будет примечательно тем, что состоится на льду природного озера. Продюсером шоу выступает призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.