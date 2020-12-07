Тарасова отреагировала на жёсткую критику Иоланды Чен в адрес Загитовой

https://static.news.ru/photo/51c22ae6-38a1-11eb-ac1e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова защитила олимпийскую чемпионку Алину Загитову после того, как известная в прошлом советская и российская легкоатлетка Иоланда Чен заявила, что ей стыдно наблюдать за Загитовой на передаче «Ледниковый период».

Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге! Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать, — передаёт слова Тарасовой Sport24.

Тарасова предложила Чен выключить телевизор, если ей противно смотреть.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. В 2019 году она выиграла чемпионат мира, а в 2018-м взяла золото на европейском первенстве.

Приглашение стать ведущей передачи «Ледниковый период» фигуристка получила в этом году. Это её первый опыт работы ведущей.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на критику Иоланды Чен.