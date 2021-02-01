Тарасова отреагировала на отсутствие учениц Тутберидзе на первенстве России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову грозит дисквалификация на срок от трёх до шести месяцев за употребление запрещённого препарата, но это не фуросемид, как сообщалось ранее.

Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову грозит дисквалификация на срок от трёх до шести месяцев за употребление запрещённого препарата, но это не фуросемид, как сообщалось ранее. РУСАДА установило факт применения запрещённого препарата....