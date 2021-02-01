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Тарасова отреагировала на отсутствие учениц Тутберидзе на первенстве России

16:58, 01 февраля 2021 76
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие в списке участниц на предстоящем чемпионате России среди юниоров учениц Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачёвой и Майи Хромых.

Тренерский штаб Тутберидзе принял решение, что Валиева, Хромых, Усачёва будут выступать по-взрослому. Это согласованные действия, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Первенство России среди юниоров пройдёт в Красноярске с 3 по 5 февраля.

Ранее NEWS.ru. писал, что шестикратная чемпионка России по фигурному катанию Мария Бутырская предположила, почему Алёна Косторная сменила произвольную программу.

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