Тарасова отреагировала на непопадание Туктамышевой в состав сборной на ЧЕ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Елизавета Туктамышева справедливо оказалась в запасе сборной России на чемпионат Европы. По словам Тарасовой, состав сборной был сформирован по спортивному принципу в соответствии с результатами спортсменок, сообщает Metaratings.

Состав был определён по итогу соревнования, не просто так выбрали участников. Всё заслуженно, никого не взяли из головы. Туктамышева по делу попала в запасной состав. Если бы её включили в состав, это было бы неправильно в отношении других девушек, — заявила Тарасова.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России заняла седьмое место (224,40) и не смогла отобраться на Олимпиаду-2022. По итогам двух программ на чемпионате России золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству.

В свою очередь фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие под руководством Тамары Москвиной, стали чемпионами России в парном катании. Спортсмены по сумме двух программ набрали 243,74 балла. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.