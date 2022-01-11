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Тарасова отказалась отвечать на вопрос о своём здоровье

14:41, 11 января 2022
Тарасова отказалась отвечать на вопрос о своём здоровье Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась отвечать на вопрос корреспондента NEWS.ru о состоянии её здоровья. 11 января стало известно, что Тарасову в очередной раз госпитализировали в больницу из-за головной боли и незавершённого курса лечения в стационаре.

Спасибо, до свидания, — сказала Тарасова.

Об ухудшении здоровья тренера стало известно в ноябре. У неё начались сильные головные боли, из-за чего ей пришлось отменить поездку на Гран-при России в Сочи. В декабре её дважды клали в больницу.

Ранее сообщалось, что американский журналист Дэвид Лис выразил сомнение, что причиной госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стало высокое давление. Как он сказал, освещение данного события производилось не лучшим образом.

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