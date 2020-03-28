https://static.news.ru/photo/9f3e0c74-70cc-11ea-9164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала заявление пятикратной чемпионки Финляндии Кииры Корпи о том, что методы работы Этери Тутберидзе являются «признаком бесчеловечного направления» в фигурном катании.

По её мнению, финской фигуристке не стоит так высказываться в адрес российского тренера, так как у той очень сильная группа спортсменок, среди которых есть настоящие мировые открытия.

Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? — отметила Тарасова.

Она добавила, что такое поведение со стороны Корпи выглядит непрофессионально, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее итальянский фигурист Даниэль Грассль признался, что хотел бы позаниматься у Этери Тутберидзе в Москве.