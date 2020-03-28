Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала заявление пятикратной чемпионки Финляндии Кииры Корпи о том, что методы работы Этери Тутберидзе являются «признаком бесчеловечного направления» в фигурном катании.
По её мнению, финской фигуристке не стоит так высказываться в адрес российского тренера, так как у той очень сильная группа спортсменок, среди которых есть настоящие мировые открытия.
Киира не просидела и недели на тренировке у Тутберидзе, чтобы делать такие заявления. Откуда она знает про систему тренировки? — отметила Тарасова.
Она добавила, что такое поведение со стороны Корпи выглядит непрофессионально,
Как писал NEWS.ru, ранее итальянский фигурист Даниэль Грассль признался, что хотел бы позаниматься у Этери Тутберидзе в Москве.
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