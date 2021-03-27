Тарасова оценила выступление Коляды на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/d1e670f2-8f08-11eb-ab5e-96000091f725_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию. Мировое первенство в Стокгольме выиграл американец Нэтан Чен. Российские фигуристы попали в десятку сильнейших. Михаил Коляда остановился на пятом месте, Евгений Семененко — на восьмом.

Мы можем быть очень довольными выступлением наших мальчиков. Они добились трёх квот на грядущие Олимпийские игры 2022 года. Это дело. Да, у Коляды не получился тот результат, на который он, наверное, рассчитывал. Но у него получилось хорошее катание. Не сорви он несколько элементов, мог быть выше. У него мало четверных прыжков. Все прыгают по четыре-пять прыжков, а он он только два. С таким контентом мало на что можно рассчитывать. Наш второй мальчик откатался прекрасно, всё сделал, и это очень важно, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа в танцах на льду состоится 27 марта. Начало соревнований в 19:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме.