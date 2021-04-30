16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Тарасова оценила возвращение Трусовой к Плющенко

20:54, 01 мая 2021
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об уходе фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко и возвращении к Этери Тутберидзе. Слова Тарасовой приводит Metaratings.

Если Трусова вернётся к Тутберидзе, это самое лучшее, что может быть для неё, самое правильное решение. Оно должно ей помочь. Закат Плющенко как тренера? Нет. Плющенко же хотел стать тренером не только из-за этих девочек. У него есть и другие фигуристы. Даже если девочки вернулись к Тутберидзе, не стоит списывать его со счетов, — сказала Тарасова.

1 мая стало известно, что бронзовая призёрка прошедшего чемпионата мира Трусова ушла от Евгения Плющенко. 16-летняя фигуристка вернулась в команду Этери Тутберидзе.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что восприняла эту новость без всякого удивления.

Позже Плющенко записал видеообращение, где рвал тюльпаны для жены Яны Рудковской и анонсировал много интересного.

С точки зрения спортивного психолога Вадима Гущина, Трусова должна извиниться перед Тутберидзе.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео