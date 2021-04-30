Тарасова оценила возвращение Трусовой к Плющенко

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Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко и возвращение к Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт день за днём».

Как ведёт себя блудный сын, возвращаясь домой? Для начала надо признать свою ошибку и сказать: «Мои претензии были неверны, и я буду выполнять всё, что вы скажете». Я уверен, что...