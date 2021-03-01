Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира

https://static.news.ru/photo/3de30aaa-7aa4-11eb-aadf-96000091f725_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова считает, что фигуристы Евгений Семененко и Елизавета Туктамышева заслужили попадание в национальную сборную на чемпионат мира, который состоится 22–28 марта в Стокгольме.

Считаю, что Семененко заслужил участие в чемпионате мира. Это хороший фигурист, который выиграл последние соревнования, и почему бы нам его не послать на чемпионат? Обязательно нужно. Он по-честному отобрался, — рассказала РИА Новости Тарасова.

Также на чемпионат мира впервые с 2015 года поедет Елизавета Туктамышева, которая стала лучшей среди взрослых фигуристок в финале Кубка России.

Она девочка, у которой есть тройной аксель в короткой программе, о чём не надо забывать. Если кто-то сомневается в Лизиных способностях, то надеюсь, в способностях Алексея Николаевича Мишина уже никто давно не сомневается. Они работают вместе в течение многих лет, — добавила Тарасова.

Как писал NEWS.ru, первый соревновательный день финала Кубка России показал, что единственным реальным претендентом на последнюю путёвку в Стокгольм на чемпионат мира в женских соревнованиях является Елизавета Туктамышева. Свой статус фигуристка подтвердила, почти безошибочно исполнив произвольную программу. Алёна Косторная хоть и справилась со своим номером во втором соревновательном дне, но этого всё равно не хватило для того, чтобы приблизиться к Туктамышевой.