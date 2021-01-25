Тарасова оценила соревнования по художественной гимнастике среди юношей

https://static.news.ru/photo/204a6f10-5f06-11eb-8cea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала проведение соревнований по художественной гимнастике среди юношей.

Я, честно говоря, не видела, но всё равно мне кажется, что это хорошо и красиво выглядит. Это хорошее дело, почему нет? — отметила Тарасова, слова которой приводит Sport24.

По её словам, в спорте не может быть деления на парней и девушек. Художественная гимнастика — это спорт для всех, заключила заслуженный тренер СССР.

Ранее NEWS.ru писал, что после того как тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову стали обвинять в том, что она приложила руку к уходу фигуристки Татьяны Тотьмяниной из телешоу «Ледниковый период», мастер спорта СССР международного класса заявила, что не участвовала в процессе замены участницы.

Тарасова пояснила, что причина, по которой Тотьмянина не вернулась в проект, — длительный процесс восстановления.