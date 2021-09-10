Тарасова оценила прокат Трусовой в Челябинске

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что все фигуристы сборной России показали потрясающее катание на контрольных прокатах в Челябинске. При этом Александра Трусова превзошла все мыслимые ожидания, отметила специалист в Instagram.

Не так часто у нас на глазах ставятся мировые рекорды, — подчеркнула Тарасова.

Так она оценила произвольную программу Трусовой, которая стала первой в мире женщиной, исполнившей пять четверных прыжков. При этом россиянка не допустила ни одного падения. Максимум четверных прыжков в одной программе — шесть — показывал только американец Нейтан Чен.

Трусова перед началом нынешнего сезона вернулась от Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что Александра Трусова сначала в короткой программе покорила всех в невероятном образе «Фриды». В произвольной же фигуристка выступила под композиции из фильма «Круэлла». Лучшей постановки для «Русской ракеты» тяжело было придумать. В одной программе Трусова выполнила четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц — тройной тулуп, сольный четверной лутц. Фантастика!