Тарасова оценила прокат российских пар в короткой программе на Олимпиаде

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху на угрозы. Тот намекнул на очень серьёзные меры в отношении тренера из-за допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой. Слова Тутберидзе были опубликованы в Instagram тренера Александра Жулина.

Я очень благодарна за слова поддержки. До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом, — написала Тутберидзе в комментариях к посту Жулина. Ранее в пятницу...