Тарасова оценила прокат российских пар в короткой программе на Олимпиаде
Тарасова назвала прекрасным выступление российских пар в короткой программе на Олимпиаде
Михаил Потапов
Михаил Потапов
23:24, 18 февраля 2022
Татьяна ТарасоваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских пар в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Она считает, что сохраняются шансы бороться даже за золото. Слова специалиста приводит Metaratings.ru.
Второе, третье и четвёртое место после короткой программы — прекрасный результат с возможностью завтра бороться за первое место. Мне понравилось, как сегодня выступили наши фигуристы, — сказала Тарасова.
После короткой программы, которая прошла в пятницу, 18 февраля, российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов занимает второе место с 84,25 балла. Третьими идут Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,76), четвёртыми — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, их результат — 78,59 балла.
Победителями короткой программы стали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, набравшие 84,41 балла.