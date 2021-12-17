Тарасова обратилась к поклонникам после госпитализации

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на странице в Instagram поблагодарила спортсменов, коллег и болельщиков за тёплые слова и пожелания в свой адрес после госпитализации.

Друзья мои, вижу, читаю ваши теплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь, — написала Тарасова.

Татьяну Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября она планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, однако покинула её через два дня после прохождения процедур.

Ранее сообщалось, что Ранее российский певец Филипп Киркоров прокомментировал в беседе с NEWS.ru госпитализацию советского тренера по фигурному катанию и председателя жюри шоу «Ледниковый период» Татьяны Тарасовой, которую вынужден был заменить в финале телепроекта. Артист подтвердил, что Тарасова пропустила съёмки в «Ледниковом периоде» из-за того, что попала в больницу, и призвал молиться за Татьяну Анатольевну.