Тарасова — о бое Плющенко и Железнякова: «Иногда хочется дать в морду»

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировал возможный бой между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым из группы Этери Тутберидзе.
Я не поддерживаю такой формат выяснения отношений, но иногда очень хочется дать в морду, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.
Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Александр Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, захотел подраться с Евгением Плющенко на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот».