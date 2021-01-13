16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Тарасова — о бое Плющенко и Железнякова: «Иногда хочется дать в морду»

11:56, 14 января 2021 19
Евгений Плющенко Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировал возможный бой между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом Алексеем Железняковым из группы Этери Тутберидзе.

Я не поддерживаю такой формат выяснения отношений, но иногда очень хочется дать в морду, — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что хореограф Александр Железняков, работающий в команде тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, захотел подраться с Евгением Плющенко на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео