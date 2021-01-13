Тарасова — о бое Плющенко и Железнякова: «Иногда хочется дать в морду»

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Московский баскетбольный клуб ЦСКА прервал серию из шести побед «Жальгирис». «Красно-синие» обыграли соперника в матче регулярного чемпионата Евролиги со счётом 83:73 (18:11, 27:21, 15:20, 23:21). Лучшим игроком в составе «армейцев» стал защитник Майк Джеймс, который набрал 21 очко.

Главный тренер баскетбольного клуба «Жальгирис» Мартин Шиллер прокомментировал обидное поражение и объяснил, почему литовский коллектив по-разному сыграл первую и вторую половины матча. В первой половине у нас были проблемы, особенно...