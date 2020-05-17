Тарасова назвала паузу в карьере Загитовой правильным решением

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддерживает решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Думаю, что она правильно сделала. Это и её прозорливость, и тренеров. Они её не убрали, а придумали, что она возьмёт паузу, —
цитируетТарасову «Спорт-Экспресс».
При этом Тарасова сомневается, что Загитова вернётся в профессильный спорт.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в следующем сезоне в составе сборной России по фигурному катанию будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере. Однако речи о её завершении нет, в будущем фигуристка намерена пробиться на Олимпиаду 2022 года.
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