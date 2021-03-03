Тарасова: Косторной надо извиниться на всю страну

https://static.news.ru/photo/2fa2ec06-7cb3-11eb-9619-96000091f725_660.jpg Алёна Косторная Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала чемпионку Европы в женском одиночном катании Алёну Косторную извиниться на всю страну. По мнению тренера, перед возвращением в группу Этери Тутберидзе девушка должна искупить свою вину перед ней.

Она громко, на всю страну, уходила, теперь ей надо на всю страну извиниться, просить и ждать решения мастера, — сказала Тарасова в разговоре с РИА Новости.

К слову, сама Косторная не комментирует появившиеся в СМИ слухи о том, что она готовится покинуть академию Евгения Плющенко и вернуться к своей предыдущей наставнице. В разговоре с журналистами она не отвергла, но и не подтвердила такой вероятный исход событий.

Как писал NEWS.ru, текущий сезон для Алёны Косторной завершён. Фигуристка заняла шестое место на финале Кубка России и не попадёт на чемпионат мира. Этот сезон откровенно не задался у спортсменки, которая появлялась на чемпионатах всего несколько раз и вызывала у экспертов множество вопросов.