Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на предложение прокомментировать слова Этери Тутберидзе в её адрес.
Идите к чёртовой матери все вместе взятые, — цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».
После информации о том, что Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру, Тарасова негативно высказалась в адрес фигуристки. В ответ на это в аккаунте «Команда Тутберидзе» появился пост, обращённый к заслуженному тренеру СССР. Публикацию лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама Тутберидзе.
Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорилось в публикации.
Как ранее писал NEWS.ru, Алина Загитова заявила, что не думает о завершении карьеры. Она подчеркнула, что по-прежнему остаётся в сборной России и имеет возможность выступать на международных соревнованиях.
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