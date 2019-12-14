https://static.news.ru/photo/ea24ed1a-1f6a-11ea-8aab-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на предложение прокомментировать слова Этери Тутберидзе в её адрес.

Идите к чёртовой матери все вместе взятые, — цитирует Тарасову радиостанция «Говорит Москва».

После информации о том, что Алина Загитова приняла решение приостановить карьеру, Тарасова негативно высказалась в адрес фигуристки. В ответ на это в аккаунте «Команда Тутберидзе» появился пост, обращённый к заслуженному тренеру СССР. Публикацию лайкнул хореограф группы Даниил Глейхенгауз, а также сама Тутберидзе.

Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много её критиковали. Наверное, из-за огромной любви, — говорилось в публикации.

Как ранее писал NEWS.ru, Алина Загитова заявила, что не думает о завершении карьеры. Она подчеркнула, что по-прежнему остаётся в сборной России и имеет возможность выступать на международных соревнованиях.