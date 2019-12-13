Временно исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юлия Тарасенко дала свою оценку вероятности того, что российских атлетов позовут на предстоящую Олимпиаду в Токио.
Ситуация труднейшая. Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде в Токио сложно сейчас обсуждать. Спортсмены — это та категория людей, которая страдает в данной ситуации больше всего. Мы должны сделать все для них, — приводит слова Тарасенко РИА Новости.
Ранее рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) приняла решение пересмотреть процедуру выдачи спортсменам из России статуса нейтральных атлетов, позволяющего участвовать в международных соревнованиях, писал NEWS.ru.