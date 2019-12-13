Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россия подаст заявку на проведение Кубка мира — 2027, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Надеемся, что [решение WADA] не скажется. Но решение может быть принято любое. Не забывайте, что есть конкуренты. Не знаем пока, от кого и что можно ожидать. Наша задача — как...