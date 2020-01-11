Второй круг регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги для подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита» открылся очным поединком на «Арене Мытищи». Неожиданную победу одержали гости с берегов Невы (83:81), занимающие место внизу турнирной таблицы. После окончания встречи заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе союзной сборной Сергей Тараканов, ныне являющийся комментатором и экспертом федерального спортивного телеканала, специально для NEWS.ru подытожил поединок «Химок» и «Зенита», а также дал оценку выступлениям обоих российских клубов в нынешнем розыгрыше Евролиги.

— Наверное, результат матча можно назвать неожиданным, поскольку «Химки» в этом розыгрыше Евролиги выступают значительно стабильнее и лучше «Зенита»?

— В какой-то степени для меня результат этого матча тоже можно назвать неожиданным. Понятно, что «Химки» были фаворитами встречи, но, видимо, злую шутку играют такие победы, какая была у подмосковной команды над ЦСКА в Единой лиге ВТБ несколькими днями ранее. И об этом многие вспоминали. Вроде бы столь убедительные победы над серьёзным соперником должны давать моральный импульс, и я думал, что так и будет. Но накануне игры с «Зенитом» Римас Куртинайтис (главный тренер «Химок». — NEWS.ru) как раз опасался, что победа над «армейцами» может сослужить плохую службу.

При этом нельзя сказать, что петербуржцы показали что-то выдающееся. Но они работали, старались, были лучше в защите и гораздо лучше — на обоих щитах. За всю третью четверть у «Химок» было всего два подбора — я такую цифру вообще за всю свою жизнь не припомню! С огромным удивлением в протоколе матча обнаружил, что у подмосковной команды было 15 подборов после второй четверти и 17 — после третьей. И это не ошибка статистической бригады. Борьба за отскок хозяевами площадки была безоговорочно проиграна, несмотря на то, что у них было преимущество по росту и мощи игроков передней линии. Джереми Эванс, Девин Букер, Йонас Йеребко, Энтони Гилл умеют вести борьбу под щитом, но сейчас «Зенит» их переиграл. Поэтому, конечно, комплименты «Зениту», питерцы были достойны победы.

Сергей Тараканов cska.ru

— Тем не менее, лидер «Химок» Алексей Швед свои 30 очков в этом поединке набрал.

— Игровые подвиги Шведа в нападении значительно нивелировались за счёт семи или восьми потерь мяча, поскольку эти потери давали импульс игрокам «Зенита» и помогали им держаться в игре. В результате получилась такая хорошая победа петербуржцев, которые подтвердили славу команды, в нынешнем сезоне лучше играющей на выезде. Если не ошибаюсь, у «Зенита» это уже четвёртая победа в гостях в Евролиге, при том, что всего команда выиграла пять матчей. Да и в предыдущем туре в Милане питерцы были очень близки к тому, чтобы вытащить игру в концовке и уступили лишь одно очко.

В общем, мне искренне жаль «Зенит», потому что команда в таблице Евролиги явно не на своём месте находится. Но что тут сделаешь — занимают то место, которое занимают. Однако несколько поражений петербуржцев действительно были не совсем логичными именно с точки зрения показанной игры.

— Сказывается нехватка опыта — ведь для «Зенита» это дебютный сезон в Евролиге?

— На мой взгляд, здесь много факторов: и нехватка опыта, и травмы игроков. К примеру, в матче с «Химками» Андрей Зубков, который был не очень ярок на протяжении всей игры, но во второй её половине дал достаточно много команде. А когда есть такой игрок, который приносит не сразу бросающуюся в глаза пользу, это добавляет команде возможности для ротации состава. И даже в отсутствие разыгрывающего защитника Алекса Ренфро неплохо справлялся на этой позиции Дмитрий Хвостов, чему мы искренне радовались, потому что он — россиянин, игрок нашей национальной сборной.

basket.fc-zenit.ru

Короче говоря, хорошая победа для «Зенита», которая, конечно, не сильно поможет питерцам с точки зрения продвижения вверх по таблице. Плей-офф им всё равно не светит, но это была хорошая игра, в первую очередь, для зрителей. И это однозначно высокий уровень. А ещё, кстати, уже не в первый раз «Зенит» доказывает, что без своего центрового Густаво Айона, который не принял участия в поединке с «Химками», команда играет гораздо лучше.

— А если подытожить первый круг Евролиги для «Химок», наверное, результат получился не совсем таким, каким ожидали и в клубе, и болельщики подмосковной команды, расположившейся в середине таблицы и балансирующей на грани попадания в плей-офф?

— Очевидно, что в плане турнирной борьбы победа в матче с «Зенитом» химчанам была намного важнее. Я уверен, хотя, конечно, не на 100%, что «Химки» в итоге попадут в плей-офф, но по составу и потенциалу у Куртинайтиса команда однозначно достойна играть в четвертьфинале Евролиги, если даже не на более поздней стадии. Достичь этой цели «Химки» точно могут, но им нужно добавлять в защите. Это главная ахиллесова пята подмосковной команды на данный момент.