Второй круг регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги для подмосковных «Химок» и петербургского «Зенита» открылся очным поединком на «Арене Мытищи». Неожиданную победу одержали гости с берегов Невы (83:81), занимающие место внизу турнирной таблицы. После окончания встречи заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе союзной сборной Сергей Тараканов, ныне являющийся комментатором и экспертом федерального спортивного телеканала, специально для NEWS.ru подытожил поединок «Химок» и «Зенита», а также дал оценку выступлениям обоих российских клубов в нынешнем розыгрыше Евролиги.
— Наверное, результат матча можно назвать неожиданным, поскольку «Химки» в этом розыгрыше Евролиги выступают значительно стабильнее и лучше «Зенита»?
— В какой-то степени для меня результат этого матча тоже можно назвать неожиданным. Понятно, что «Химки» были фаворитами встречи, но, видимо, злую шутку играют такие победы, какая была у подмосковной команды над ЦСКА в Единой лиге ВТБ несколькими днями ранее. И об этом многие вспоминали. Вроде бы столь убедительные победы над серьёзным соперником должны давать моральный импульс, и я думал, что так и будет. Но накануне игры с «Зенитом» Римас Куртинайтис (главный тренер «Химок». — NEWS.ru) как раз опасался, что победа над «армейцами» может сослужить плохую службу.
При этом нельзя сказать, что петербуржцы показали что-то выдающееся. Но они работали, старались, были лучше в защите и гораздо лучше — на обоих щитах. За всю третью четверть у «Химок» было всего два подбора — я такую цифру вообще за всю свою жизнь не припомню! С огромным удивлением в протоколе матча обнаружил, что у подмосковной команды было 15 подборов после второй четверти и 17 — после третьей. И это не ошибка статистической бригады. Борьба за отскок хозяевами площадки была безоговорочно проиграна, несмотря на то, что у них было преимущество по росту и мощи игроков передней линии. Джереми Эванс, Девин Букер, Йонас Йеребко, Энтони Гилл умеют вести борьбу под щитом, но сейчас «Зенит» их переиграл. Поэтому, конечно, комплименты «Зениту», питерцы были достойны победы.
— Тем не менее, лидер «Химок» Алексей Швед свои 30 очков в этом поединке набрал.
— Игровые подвиги Шведа в нападении значительно нивелировались за счёт семи или восьми потерь мяча, поскольку эти потери давали импульс игрокам «Зенита» и помогали им держаться в игре. В результате получилась такая хорошая победа петербуржцев, которые подтвердили славу команды, в нынешнем сезоне лучше играющей на выезде. Если не ошибаюсь, у «Зенита» это уже четвёртая победа в гостях в Евролиге, при том, что всего команда выиграла пять матчей. Да и в предыдущем туре в Милане питерцы были очень близки к тому, чтобы вытащить игру в концовке и уступили лишь одно очко.
В общем, мне искренне жаль «Зенит», потому что команда в таблице Евролиги явно не на своём месте находится. Но что тут сделаешь — занимают то место, которое занимают. Однако несколько поражений петербуржцев действительно были не совсем логичными именно с точки зрения показанной игры.
— Сказывается нехватка опыта — ведь для «Зенита» это дебютный сезон в Евролиге?
— На мой взгляд, здесь много факторов: и нехватка опыта, и травмы игроков. К примеру, в матче с «Химками» Андрей Зубков, который был не очень ярок на протяжении всей игры, но во второй её половине дал достаточно много команде. А когда есть такой игрок, который приносит не сразу бросающуюся в глаза пользу, это добавляет команде возможности для ротации состава. И даже в отсутствие разыгрывающего защитника Алекса Ренфро неплохо справлялся на этой позиции Дмитрий Хвостов, чему мы искренне радовались, потому что он — россиянин, игрок нашей национальной сборной.
Короче говоря, хорошая победа для «Зенита», которая, конечно, не сильно поможет питерцам с точки зрения продвижения вверх по таблице. Плей-офф им всё равно не светит, но это была хорошая игра, в первую очередь, для зрителей. И это однозначно высокий уровень. А ещё, кстати, уже не в первый раз «Зенит» доказывает, что без своего центрового Густаво Айона, который не принял участия в поединке с «Химками», команда играет гораздо лучше.
— А если подытожить первый круг Евролиги для «Химок», наверное, результат получился не совсем таким, каким ожидали и в клубе, и болельщики подмосковной команды, расположившейся в середине таблицы и балансирующей на грани попадания в плей-офф?
— Очевидно, что в плане турнирной борьбы победа в матче с «Зенитом» химчанам была намного важнее. Я уверен, хотя, конечно, не на 100%, что «Химки» в итоге попадут в плей-офф, но по составу и потенциалу у Куртинайтиса команда однозначно достойна играть в четвертьфинале Евролиги, если даже не на более поздней стадии. Достичь этой цели «Химки» точно могут, но им нужно добавлять в защите. Это главная ахиллесова пята подмосковной команды на данный момент.
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