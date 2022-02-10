«Таким, как ты, будут завидовать всегда»: Бузова обратилась к Валиевой

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой, подозреваемой в допинге. Она отметила, что таким спортсменкам, как Камила, будут завидовать всегда. Своими мыслями Бузова поделилась на странице в Instagram.

Девочка моя! Камила, ты самая лучшая! Сильная! Блистательная! Наша звёздочка! Просто знай, что правда и любовь всей страны сейчас с тобой! Таким, как ты, будут завидовать всегда, — написала она.

Бузова также отметила, что она не верит во все разговоры о положительных допинг-тестах и лишении сборной золотой медали. По её словам, мир сошёл с ума.

9 февраля сайт Inside the Games сообщил о том, что один из российских фигуристов, выигравший командный турнир, сдал положительный допинг-тест. Позже, по его же утверждениям, стало известно, что на допинге попалась Камила Валиева. В её организме нашли триметазидин в минимальном количестве. Международный олимпийский комитет предварительно назвал информацию о допинге российской фигуристки слухами.

Позже источник сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады.