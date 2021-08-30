Так бывает: почему фигуристка Самоделкина провалилась на первенстве Москвы

Пока фигуристы основной сборной только готовятся к старту нового сезона, юниоры уже активно выступают на соревнованиях. Так, на выходных в «Мегаспорте» завершилось первенство Москвы. Помимо удачных выступлений учениц Евгения Плющенко, одним из главных итогов турнира стал неожиданный провал Софьи Самоделкиной. Подопечная Сергея Давыдова называлась одним из претендентов на победу в турнире, а в итоге заняла только 12-ое место, показав худший результат в карьере. Что это: случайность или кризис? Разбираемся.

На равных с девочками Тутберидзе

Несмотря на юный возраст, фамилия Самоделкиной знакома многим любителям фигурного катания. Оно и понятно. Подопечная Сергея Давыдова зарекомендовала себя в роли одной из немногих отечественных фигуристок, способных наравне биться с девочками Этери Тутберидзе, а на некоторых соревнованиях даже превосходить их.

Причина тому прекрасная техническая база 14 -летней фигуристки. Ещё на соревнованиях в прошлом сезоне она демонстрировала сложнейшие прокаты. Например, обыденным делом для Софи стал каскад тройной аксель — тройной тулуп в короткой программе, а в произвольной — к тройному акселю добавился ещё четверной сальхов.

Но и это не всё. В декабре прошлого года Сергей Давыдов в Instagram поделился новыми достижениями своей подопечной: Самоделкина на тренировке приземлила супер-прыжок — четверной риттбергер. Конечно, можно с толикой скепсиса относится к прыжкам, которые исполняются на тренировках, но только не тогда, когда речь идёт о риттбергере в четыре оборота. Ни много ни мало до Софи единственной фигуристкой в мире, которая приземлила этот прыжок была Александра Трусова (тоже исполнила его на тренировке). Чувствуете уровень?

Такой серьёзный технический контент с предпосылками к последующему усложнению, высокие баллы за компоненты (вторая оценка в фигурном катании) и стабильность в результатах привели к тому, что Софи присвоили статус одной из самых ярких восходящих звёзд отечественного фигурного катания. Многие даже успели убедить себя во мнении, что именно Самоделкина на пару Акатьевой (ученица Тутберидзе) должны разыграть между собой золото Олимпиады 2026 года.

Мысли, конечно, хорошие, да только последнее выступление фигуристки на первенстве Москвы не может не настораживать.

Падение вниз

У подопечной Давыдова на первенстве не задались обе программы. В коротком номере Самоделкина сорвала тройной аксель. Сорванный прыжок, естественно, стоил ей целого каскада. Впрочем, куда более неприятный исход ждал фигуристку во втором соревновательном дне. В произвольной программе Софа все элементы ультра-си выполнила с грубыми ошибками: на трикселе и первом кваде — недокруты, на втором кваде — «бабочка». Как итог, всего лишь 12-ое место и только 170 баллов за обе программы. Для понимая: в прошлом сезоне фигуристка почти пробила отметку в 240 баллов. Ощутимое падение вниз!

Очень хочется верить в то, что откровенный провал 14-летней спортсменки связан исключительно с тем, что она ещё не успела вкатиться в сезон. Дальше — от старта к старту — должно быть лучше. Однако неудачное выступление на контрольных прокатах и последовавшее вслед за ним фиаско на первенстве Москвы говорит пока о движении в обратном направлении.

Неутешительные примеры

К тому же, мы знаем бесчисленное множество примеров того, как фигуристки, доминирующие один-два сезона, резко скатывались. Вспомните Алёну Костороную. В позапрошлом сезоне она была непобедимой чемпионкой. Начиная от техники и заканчивая презентацией программы — в ней было прекрасно всё. А главное, казалось, что ещё парочку сезонов она сможет продержаться на высоком уровне.

Но не тут-то было. Уже в следующем сезоне случился резкий спад, главным итогом которого стало то, что фигуристка не смогла отобраться на международные старты. Тогда многие в одно горло кричали, что во всём виноват Евгений Плющенко (перед стартом прошлого сезона фигуристка присоединилась к команде двукратного олимпийского чемпиона), но дело было, скорее всего, в переходном периоде организма.

Возможно (пока утверждать это слишком рано), Самоделкина тоже столкнулась с непростым для любой фигуристки периодом взросления. Если это так, то хочется пожелать, чтобы всё прошло без сильных последствий. Софья — очень талантливая фигуристка. Хочется, чтобы она смогла в полной мере раскрыть свой потенциал.