16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Гном Гномыч назвал число Олимпиад, на которых хотел бы выступить

14:03, 16 марта 2021
Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр отметил, что хочет принять участие в пяти Олимпийских играх.

На своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил видео, на котором спросил у сына, о чём он мечтает и сколько Олимпиад хочет пройти в будущем.

Пять, — ответил Александр.

Александр Плющенко занимается под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко». Гном Гномыч — прозвище Александра, которое он в шутку получил ещё в роддоме из-за маленького веса при рождении.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, которая ранее работала тренером в академии Евгения Плющенко, отказалась от дальнейшего сотрудничества. О том, что спортсменка покинула уже прежнее место работы, журналистам 3 марта сообщили знакомые с ситуацией источники.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео