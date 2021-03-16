Гном Гномыч назвал число Олимпиад, на которых хотел бы выступить

https://static.news.ru/photo/1fc6dd52-8649-11eb-a13e-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр отметил, что хочет принять участие в пяти Олимпийских играх.

На своей странице в Instagram двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил видео, на котором спросил у сына, о чём он мечтает и сколько Олимпиад хочет пройти в будущем.

Пять, — ответил Александр.

Александр Плющенко занимается под руководством своего отца в академии «Ангелы Плющенко». Гном Гномыч — прозвище Александра, которое он в шутку получил ещё в роддоме из-за маленького веса при рождении.

Ранее NEWS.ru писал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных, которая ранее работала тренером в академии Евгения Плющенко, отказалась от дальнейшего сотрудничества. О том, что спортсменка покинула уже прежнее место работы, журналистам 3 марта сообщили знакомые с ситуацией источники.