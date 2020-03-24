https://static.news.ru/photo/1fea269a-6ddb-11ea-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищёв Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной думы Российской Федерации, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что объявлять о переносе Олимпийских игр следовало раньше.

Это правильное решение, я его всячески поддерживаю. Я бы вообще об этом раньше объявил, чтобы не мучить наших спортсменов ожиданием. К сожалению, ситуация, которая сейчас в мире, дошла до спортсменов — отменены соревнования во всём мире, а Олимпиада стала венцом. Конечно, здоровье наших спортсменов и болельщиков — это самое важное, — сказал Свищёв корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, он уверен, что к 24 июлю ситуация с коронавирусом в мире не поменяется.

Думаю, что к июлю-августу, когда должны были пройти Олимпийские игры, напасть, которая обрушилась на нашу планету, невозможно будет предотвратить. Мы все очень надеемся и ждём улучшения ситуации, но не думаю, что что-то изменится, — добавил он.

Также Свищёв считает, что этот перенос может благоприятно отразиться на восстановлении прав Всероссийской федерации лёгкой атлетики на международной арене.

Кроме того, думаю, что нашим функционерам из этого переноса надо сделать определённые положительные выводы. Нам нужно восстановить обновлённую Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики в правах, чтобы наши спортсмены выступали в полном составе под российским флагом, потому что кто-то готовился именно к этим соревнованиям всю жизнь, для кого-то это будут последние Игры. И всем хочется выступить под национальным флагом. Необходимо приложить максимум усилий для этого. Также и тяжелоатлетам надо подтянуть себя на международной арене. Надеюсь, что следующим летом все спортсмены выступят под российскими знамёнами, — заключил он.

Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года, не изменят своего названия в 2021 году, несмотря на их перенос из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.