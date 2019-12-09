https://static.news.ru/photo/8492c354-1a70-11ea-9cce-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Свищёв Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв считает, что Россия сама лишила себя борьбы за право участия в крупных международных соревнованиях.

Думаю, что мы сами себя лишили возможности конкурентной борьбы и развития национального спорта. Лишить нас права проведения соревнований на территории России? Мы за это ещё поборемся, потому что не думаю, что это легко удастся, ведь мероприятия расписаны на несколько лет вперёд. У нас проходят самые крутые, организованные соревнования во всём мире. Нигде так не умеют и не любят проводить мероприятия, как в России, — сказал Свищёв корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, депутат Госдумы уверен, что Всемирное антидопинговое агентство ущемляет права российского общества в целом.

WADA ударило по больному, прекрасно понимая, что у нас всё гладко подходит. Попытались ущемить наши права. Здесь вопрос бьёт не только по спортсменам, а по всему российскому обществу. Включают политику и санкции против всего народа, — заключил он.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет. Кроме того, исполком лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу, писал NEWS.ru.