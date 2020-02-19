https://static.news.ru/photo/e3ae9714-530f-11ea-8721-fa163e074e61_660.jpg Александр Егоров в гонке преследования среди мужчин на этапе Кубка мира по натурбану на Воробьевых горах в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Погода может внести коррективы в проведение чемпионата Европы по натурбану, который должен пройти в Москве 22 и 23 февраля, заявила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Мы готовы на 100%, но погода нас подводит. Трасса готова и пока что в снегу, ледяная, но что будет в ближайшие пару дней мы предположить не можем. Хотя мы заботимся о ней. Небольшая возможность отмены всё равно присутствует, — сказала Гарт журналистам.

Гарт также не исключила вариант, при котором ЧЕ пройдёт по укороченной программе, по одному заезду.

Президент Федерации санного спорта добавила, что Москва подготовила отличную программу для зрителей.

Мы всегда рассматриваем мероприятия не только со спортивной части, но и развлекательной. Хотим, чтобы больше людей узнали о нашем виде спорта и пришли, — сказала она.

Ранее президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт рассказала о возможности проведения этапа Кубка мира сезона-2020/21 в Сочи, писал NEWS.ru.